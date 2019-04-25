Збірна України може втратити двох футболістів на топ-матчі через Чемпіонат світу

Двоє гравців збірної України – воротар Андрій Лунін та захисник Віталій Миколенко – можуть не зіграти за збірну України у матчах відбору на Євро-2020 проти збірних Сербії та Люксембургу.

Обоє гравців можуть зіграти за збірну України U-20 на Чемпіонаті світу. Наставник наших юніорів Олександр Петраков розраховує на цих футболістів і заручився підтримкою у головного тренера першої команди Андрія Шевченка, повідомляє "Збірна №1".

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Чемпіонат світу серед збірних U-20 відбудеться в Польщі та триватиме з 23 травня по 15 червня. Наша збірна на груповій стадії зіграє з США (24 травня), Катаром (27 травня) та Нігерією (30 травня). Водночас підготовка національної команди до поєдинків з Сербією (7 червня) і Люксембургом (10 червня) стартує 31 травня. Відтак якщо збірна України вийде у наступний раунд, то Лунін та Миколенко не допоможуть національній збірній.