Збірна України обіграла Болгарію у матчі Кубка Федерації

У вирішальному матчі протистояння між збірними України та Болгарії у Кубку Девіса, українки зуміли перемогти.

Після перших двох матчів рахунок був рівним – Марта Костюк перемогла, але Катерина Козлова поступилась Вікторії Томовій. Тож все вирішувалося у парному матчі Марти Костюк та Надії Кіченок.

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Українки вдало розпочали гру, всуху вигравши перший сет 6:0.

Натомість у другому сеті гра була рівною. У шостому геймі українки віддали свою подачу. Та за рахунку 3:5 зуміли виграти три гейми поспіль. Однак одразу після цього болгарки зуміли реалізувати брейк-пойнт. Тож все вирішувалося на тай-брейку. Всі сім подач поспіль виграли українки.

Костюк/Кіченок – Шинікова/Томова 2:0 (6:0, 7:6(0))

Таким чином збірна України виграла протистояння проти Болгарії. Попереду в українок матч проти збірної Естонії 8 лютого.

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