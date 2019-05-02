Збірна України оголосила заявку на матчі відбору Євро-2020 з гандболу

Федерація гандболу України оприлюднила список гравців, які готуватимуться до двох матчів відбору на Чемпіонат Європи 2020 року.

12 червня у Києві українці зіграють проти збірної Данії. 16 червня на нашу команду очікує виїзд в Подгорицю на гру проти Чорногорії.

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Загалом у список потрапило 22 гравці. Ще шестеро перебувають у резервному списку.

Воротарі: Геннадій Комок, Антон Терехов (обоє – "Мотор"), Антон Деревянкін (ZTR);

Польові гравці: Станіслав Жуков ("Гуммерсбах", Німеччина), Сергій Онуфрієнко ("Шартр, Франція), Владислав Остроушко ("Єврофарм Работнік", Македонія), Олександр Кириленко ("КОКС", Фінляндія), Павло Гурковський ("Келераши", Румунія), Роман Чичикало ("Заглебє-Любін", Польща), Дмитро Горига ("Погонь Щецин", Польща), Богдан Черкащенко ("СКА-Мінськ", Білорусь), Станіслав Плясун ("Шаля", Словаччина), Дмитро Дорощук Артем Козакевич, Юрій Кубатко, Захар Денисов (усі – "Мотор"), Андрій Акіменко, Олександр Тільте, Дмитро Ільченко (усі – ZTR), Владислав Паровинчак, Євген Жук, Дмитро Тютюнник (усі – ЗНТУ-ЗАБ).

У резервний список потрапили Валентин Кошовий ("Азот Пулави", Польща), Олександр Южбабенко ("Спартак", Росія), В’ячеслав Садовий ("Бакеу", Румунія), Едуард Кравченко (ЗНТУ-ЗАБ), Іван Бурзак та Дмитро Артеменко (обоє – ZTR).

Після чотирьох зіграних турів Україна займає друге місце у відбірковій групі, маючи в своєму активі 6 очок. У Данії, що на першому місці, також 6 пунктів. Третя Чорногорія має три бали в активі. З групи виходять дві кращі збірні, а також чотири кращі команди, які зайняли треті місця в своїх групах.