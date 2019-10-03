Збірна України отримала суперника в Кубку Девіса

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / ФТУ

Збірна України дізналася суперника по плей-офф раунду Першої Світової групи в Кубку Девіса. Українці зіграють проти команди Тайваню.

Зустріч відбудеться в Україні в березні 2020 року. Переможець протистояння потім зіграє за вихід у кваліфікацію розіграшу Davis Cup Finals-2021.

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Україна грає плей-офф раунд Першої Світової групи Кубку Девіса, оскільки програла Угорщині за вихід у кваліфікаційний етап Кубка Девіса-2020.

У вирішальному поєдинку Ілля Марченко поступився Аттілі Балашу й українці програли протистояння з рахунком 3:2.

Структура Кубку Девіса

Матчі Кубка Девіса проводяться між командами, розділеними на різні рівні й групи. Переможці й аутсайдери в групах переходять у наступному сезоні на інший рівень.

Перший рівень представлений Світовою групою (World Group), матчі в ній проводяться за олімпійською системою (команда, що програла вибуває з турніру). Наступні рівні розділені по зонах: Америка, Європа/Африка, Азія/Океанія. Кожна зона містить чотири групи. Дві вищі групи проводять турнір по олімпійській системі, дві нижчі групи — по круговій.

Переможці групи переходять на рівень вище, що програли — на рівень нижче (за винятком останньої, Четвертої групи). Переможці Першої групи грають кваліфікаційний турнір з аутсайдерами Світової групи за право виступати на вищому рівні в наступному сезоні.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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