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Збірна України отримає рекордні преміальні за вихід на Євро-2020

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Збірна України / ffu.ua

Збірна України з футболу отримає премію за вихід на Євро-2020 і винагороду за перемогу на груповому етапі Ліги Націй. Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

За його словами, на початку наступного року футболісти й тренери національної команди отримають винагороду за вихід на Євро-2020.

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Також Павелко заявив, що запланована до виплати сума буде рекордною в історії національної збірної.

Національна збірна отримає премію за вихід на Євро-2020 і солідну винагороду за перемогу на груповому етапі Ліги Націй. Всі гравці отримують виплати на персональний рахунок, можуть, не приховуючи, показувати всі ці доходи перевіряючим організаціям,
– цитує Павелка сайт УАФ.

До цього "синьо-жовті" отримували 1 мільйон доларів за вихід на чемпіонат світу 2006 року. Втім, за словами Павелка, бухгалтерських документів, що підтверджують це, в УАФ не знайшли.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
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