24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Збірна України перед стартом олімпійської кваліфікації втратила п'ятьох гравців

64 Читать новость на русском
Збірна України з хокею / Фото з відкритих джерел

Збірна України назвала склад, яким вирушила в казахстанський Нур-Султан на матчі олімпійського кваліфікаційного турніру, де суперниками українців у боротьбі за єдину путівку в наступний раунд відбору стануть збірні Казахстану, Польщі та Нідерландів.

Головний тренер команди Сергій Вітер зможе розраховувати на 23 виконавців: 3 воротарів, 8 захисників та 12 нападаючих, пише Xsport.

Читайте також: 18-літній хокеїст збірної Казахстану Вілен Прокоф'єв помер від рідкісної форми раку

Голкіпер Олег Петров ("Дніпро"), захисники Юрій Сільницький ("Донбас"), Владислав Грицьких ("Кременчук"), Сергій Афанасьєв ("Дніпро") і форвард Ілля Коренчук ("Донбас"), не допоможуть збірній України в найближчих матчах відбору на Олімпійські ігри.

Тренерський штаб збірної України не зможе розраховувати на перерахованих вище гравців з однієї простої причини – у них немає українських паспортів. Федерація хокею України займається питанням натуралізації п'ятьох хокеїстів тільки з 10 січня. Підготувати необхідні документи ФХУ не встигла. Президент федерації Анатолій Брезвін від коментарів відмовився.

Склад збірної України з хокею:

Воротарі: Кирило Кучер ("Білий Барс"), Микита Гордюшин ("Кременчук"), Артур Оганджанян ("Twin City Thunder", США)

Захисники: Володимир Романенко, Андрій Григор'єв, Пилип Пангелов-Юлдашев (всі – "Донбас"), Павло Таран, Володимир Олексюк (обидва – "Білий Барс"), Олександр Олександров, Всеволод Толстушко (обидва – "Кременчук"), Ігор Мережко ("Хумо", ВХЛ)

Нападники: Руслан Ромащенко, Олексій Янішевський (обидва – "Дніпро"), Олександр Костиков, Микита Буценко (обидва – "Донбас"), Роман Благой, Сергій Бабинець (обидва – "Білий Барс"), Олексій Ворона, Іван Савченко, Тимур Гриценко (всі – "Кременчук"), Андрій Міхнов ("Металург", Білорусь), Дмитро Німенко ("Стяуа", Румунія), Гліб Кривошапкін ("Ogden Mustangs", США)

Матчі олімпійської кваліфікації в Казахстані збірна України проведе з 6-го по 9 лютого.

Учасники Євробачення-2020: які країни вже визначились з конкурсантами престижного шоу
сьогодні
7274
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Хокей Новини Спорту Олімпіада-2020
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:50 Легіонер "Динамо" забив неймовірний гол ударом через себе в падінні: відео
Юрій Семенюк 1113
3 лютого 21:39 У Дагестані аматорські команди влаштували масову бійку під час матчу – відео
Юрій Семенюк 1368
3 лютого 18:46 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 4685
3 лютого 14:00 "Герта" найбільше витратила, Фернандеш – найдорожчий перехід: підсумки трансферного вікна
Михайло Гема 347
3 лютого 12:32 Момент за участі Михайлюка потрапив у топ-5 найкращих в НБА: відео
Юрій Семенюк 381
Новини
Більше новин
Залиште відгук