Збірна України перед Євро-2020 зіграє з Ірландією в Дубліні – можлива дата поєдинку

Українська асоціація футболу продовжує вести переговори з Ірландською федерацією щодо товариського поєдинку.

За інформацією Sport Arena, Україна може провести спаринг з Ірландією в Дубліні 2 червня. Сторони продовжують вести переговори про проведення цієї товариської гри.

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Що стосується другого спарингу перед Євро-2020, то він повинен відбутися 7 червня. Однак ім'я суперника поки залишається невідомим.

"Синьо-жовті" вже знають імена двох суперників в наступному році. У березні збірна України проведе два товариські матчі. З Францією команда Андрія Шевченка зіграє 27 березня, з Польщею – 30-го. Обидва поєдинки будуть виїзними.

У фінальній частині Євро-2020 Україна зіграє з Нідерландами та Австрією в групі С. Ще один суперник буде відомий в наступному році. Ним може стати збірна Румунії, якщо виявиться найсильнішою в шляху А. В іншому випадку Україна зіграє з переможцем шляху D, де зустрінуться між собою в півфіналах Грузія і Білорусь, а також Північна Македонія і Косово.