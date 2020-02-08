Збірна України попри поразку Світоліної вийшла у плей-офф Кубка Федерації – відео

8 лютого збірна України в Таллінні провела заключний матч зонального турніру Кубка Федерації у першій групі Євро-Африканської зони. У вирішальному матчі Україна перемогла господарів кортів, збірну Естонії – 2:1.

У першому матчі дня Даяна Ястремська грала з Оленою Малигіною. Українка здобула впевнену перемогу в двох сетах – 6:3, 6:1.

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У матчі з естонкою Даяна була явно сильнішою і реалізувала 5 з 10 брейкпоінтов, в той час як її суперниця скористалася єдиним шансом на брейк. Українка по ходу матчу зуміла забити 4 "ейси" і допустила 2 подвійні помилки. У її суперниці на рахунку всього одна "подвійна", але Малигіній не вдалося здійснити жодної подачі навиліт.

Даяна Ястремська – Олена Малигіна відеоогляд матчу

Далі естонка Анетт Контавейт обіграла Еліну Світоліну 6:3, 6:7 (5), 6:2 і дозволила збірній Естонії зрівняти рахунок в матчі Кубка Федерації.

У першому сеті українка погано тримала свою подачу. Еліна вигравала 58% своїх перших м'ячів, дозволяючи суперниці постійно нав'язувати боротьбу. Еліна першою зробила брейк, але тут же упустила свою подачу. Контавейт довела сет до перемоги 6:3. У другому сеті Світоліна також мала проблеми на своїй подачі, але тепер помилялася і естонка. Проте, Еліні не вдалося завершити сет на свою користь при рахунку 5:3. Гра продовжилася до тай-брейка, в якому українка все ж взяла верх 7:5.

Третій сет залишився за естонкою, яка віддала Світоліній всього два гейми. Еліна тричі програла на своїй подачі і нав'язати боротьбу Контавейт не зуміла.

Еліна Світоліна – Анетт Контавейт відеоогляд матчу

Таким чином, переможець вирішувався в матчі пар. Марта Костюк разом з Даяною Ястремською без шансів розгромили дует Анетт Контавейт / Олена Малигіна – 6:2, 6:0.

Таким чином, збірна України вийшла в квітневий плей-офф, де будуть розігруватися путівки у кваліфікацію Кубка Федерації-2021.

Нагадаємо, що у першому матчі 6 лютого Україна обіграла Болгарію (3:0), а на наступний день переграла Хорватію (3:0) в матчі за перше місце підгрупи.