Збірна України повертається до Києва: коли та де можна зустріти футболістів

Збірна України з футболу після нічиї в Сербії повертається до України. Футболістів можна буде зустріти в аеропорту.

Збірна України, яка не програла жодного матчу у відборі на Євро-2020, і загалом у 2019 році (сім перемог та три нічиї), прибуде в аеропорт "Бориспіль" в неділю, 17 листопада, о 22:30.

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Українська асоціація футболу запрошує вболівальників приїхати та зустріти команду. А також відсвяткувати разом з гравцями національної команди їх вихід на Євро-2020 та зарядити їх на вдалу гру на Чемпіонаті Європи.