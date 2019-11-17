Збірна України повертається до Києва: коли та де можна зустріти футболістів

110 Читать новость на русском

Збірна України з футболу після нічиї в Сербії повертається до України. Футболістів можна буде зустріти в аеропорту.

Збірна України, яка не програла жодного матчу у відборі на Євро-2020, і загалом у 2019 році (сім перемог та три нічиї), прибуде в аеропорт "Бориспіль" в неділю, 17 листопада, о 22:30.

Читайте також: Збірна України встановила унікальне досягнення у відборі на Євро-2020

Українська асоціація футболу запрошує вболівальників приїхати та зустріти команду. А також відсвяткувати разом з гравцями національної команди їх вихід на Євро-2020 та зарядити їх на вдалу гру на Чемпіонаті Європи.

Євро-2020: Португалія та ще 16 збірних гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
сьогодні
7038
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Неймовірні емоції травмованого Зінченка після рятівного голу у матчі Сербія – Україна: відео
сьогодні 18:54 Неймовірні емоції травмованого Зінченка після рятівного голу у матчі Сербія – Україна: відео
Вісент Луїс 370
Євро-2020: Португалія та ще 16 збірних гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
сьогодні 18:52 Євро-2020: Португалія та ще 16 збірних гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
Михайло Гема 7038
Хокеїсти "Арізони" і "Калгарі" влаштували масову бійку у матчі НХЛ: відео
сьогодні 18:20 Хокеїсти "Арізони" і "Калгарі" влаштували масову бійку у матчі НХЛ: відео
Юрій Семенюк 222
З нетерпінням чекаю матчу Україна – Росія, всі отримаєте прямо на полі, – російський коментатор
сьогодні 16:56 З нетерпінням чекаю матчу Україна – Росія, всі отримаєте прямо на полі, – російський коментатор
Вісент Луїс 1610
Лень набрав 5 очок в матчі з "Кліпперс" – суперники здобули найбільшу перемогу в історії клубу
сьогодні 11:26 Лень набрав 5 очок в матчі з "Кліпперс" – суперники здобули найбільшу перемогу в історії клубу
Вісент Луїс 41
Новини
Більше новин
Залиште відгук