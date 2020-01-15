Збірна України програла третій матч та покинула гандбольне Євро-2020
Чоловіча збірна України з гандболу поступилася Чехії у третьому матчі групового етапу чемпіонату Європи 2020 року – 19:23.
Україна – Чехія 19:23 (10:9, 9:14)
У першому таймі на майданчику була рівна боротьба. На велику перерву команди пішли за мінімальної переваги України – 10:9. У кінцівці зустрічі Чехія зробила ривок 4:0 і здобула перемогу.
Попередній матч: Україна програла Австрії у другому матчі на гандбольному Євро-2020
Це третя поразка збірної України на груповому етапі. Раніше команда Бебешка з різницею в один м'яч поступилася Північній Македонії (25:26) і програла Австрії (30:34).
У другому матчі групи Австрія впевнено обіграла Північну Македонію (32:28).
Таким чином, Україна посіла останнє місце в турнірній таблиці. В основний раунд з групи B вийшли збірні Чехії та Австрії.
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