Збірна України пропустила 8 голів від німкень у рамках кваліфікації Євро-2021

Жіноча збірна України в другому матчі поспіль пропустила вісім голів від Німеччини у рамках кваліфікації Євро-2021.

Німеччина – Україна 8:0

Голи: Бюль, 7, 58, 61 , Гвінн , Магулль, 37, 42, 90+3 , Лойпольц

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В Ахені господарки відкрили рахунок уже на 7-й хвилині – Бюль завершила свій прохід влучним ударом у нижній кут метрів із 20-ти. Надалі гра проходила під контролем німецьких футболісток, які розписалися у воротах Ірини Саніної ще сім разів.

Наставниця українок Наталія Зінченко заявила, що головні матчі для команди попереду. Зокрема, зустрічі з іншими претендентами на друге місце у групі.

Перше з таких протистоянь відбудеться вже за три дні – 8 жовтня в Дубліні з Ірландією.

Німкені є чинними олімпійськими чемпіонками, дворазовими чемпіонками світу та восьмиразовими чемпіонками Європи.