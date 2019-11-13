Збірна України провела перше тренування перед матчем з Естонією: УЄФА знімає сюжет про команду

У вівторок, 12 листопада, національна команда провела перше тренування листопадового збору. Заняття було вечірнім і відбулося на НТК імені Баннікова.

У тренуванні, що тривало близько години, взяли участь майже всі гравці, які перебувають зараз у розташуванні синьо-жовтих. Лише Євген Коноплянка та Віталій Миколенко займалися за індивідуальною програмою, пише офіційний сайт УАФ.

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Тренування збірної України напередодні матчу з Естонією / Фото Павла Кубанова

Вже 13 листопада збірна проведе офіційне передматчеве тренування напередодні товариської зустрічі з Естонією.

За погодженням з УЄФА це заняття відбуватиметься в Києві, на НСК "Олімпійський", оскільки погодні умови не сприяють збереженню газону на "Славутич-Арені", де вже провели одне тренування наші гості.

Також наша команда дала інтерв’ю для телевізійної групи УЄФА, яка готує сюжет про фіналіста Євро-2020 – національну команду України.

Про перипетії кваліфікаційної боротьби та ключові фактори успіху, крім головного тренера збірної Андрія Шевченка, розповідали Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Євген Коноплянка. Сюжет побачать уболівальники всього світу на каналах офіційних трансляторів чемпіонату Європи.



Інтерв'ю для УЄФА / Фото Олександра Гливинського

Нагадаємо, товариську гру проти Естонії "синьо-жовті" проведуть 14 листопада в Запоріжжі. Останній матч у рамках відбору Євро-2020 команда Шевченка проведе 17 листопада в Белграді.