Збірна України розгромила Мальту у кваліфікації молодіжного Євро-2021: відео

Збірна України U-21 провела другий матч у рамках кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року. "Синьо-жовті" впевнено перемогли збірну Мальти.

Україна U-21 – Мальта U-21 4:0

Голи: Топалов, 18, Русин, 21, Лєднєв, 40, Цітаішвілі, 83

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Збірна України після сенсаційної поразки фінам вирішила реабілітуватися перед власними фанатами. У поєдинку, який знову відбувався у Запоріжжі, українці зі стартових хвилин увімкнули максимальні оберти.

На перших хвилинах мав забивати Топалов: він потужно вистрілив після пасу Дубінчака, та м'яч пролетів повз. Тиск підопічних Руслана Ротаня був втілений у забиті м'ячі на 18 хвилині. Українці гарно розіграли кутовий і вивели на удар Топалова. Останній завдав красивого удару й вивів господарів вперед.

Через три хвилини подвоїли перевагу України нападник "Зорі" Назарій Русин. Він замкнув простріл з флангу – 2:0. Після другого голу "синьо-жовті" дещо заспокоїлися, але Мальта все одно дозволяла господарям створювати гострі моменти. Зокрема, на 40 хвилині гості дозволили Лєднєву забити ефектний гол у стилі Ар'єна Роббена.

У другому таймі українці помітно віддали ініціативу гостям: Мальта почала контролювати м'яч та навіть створювала гострі моменти. Команда Ротаня вирішила грати другим номером і здавалося, що чекає фінального свистка.

Наприкінці гри "синьо-жовті" зуміли провести ще одну результативну атаку. Масну крапку в матчі поставив футболіст "Динамо" Георгій Цітаішвілі. Таким чином, українці здобули першу перемогу у кваліфікації Євро-2021.

Наступний поєдинок підопічні Руслана Ротаня проведуть на виїзді проти Румунії. Гра відбудеться 10-го жовтня.

Україна U-21 – Мальта U-21 відеоогляд матчу