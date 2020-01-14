Збірна України сильніша за Росію, – український захисник Ордець, що виступає за московський клуб

Захисник Іван Ордець влітку 2019 року неочікувано перейшов з донецького "Шахтаря" до московського "Динамо". Після цього гравець не викликався до збірної України.

Попри це, він ще сподівається отримати виклик до збірної України. Хоча і розуміє, що не викликається через те, що перейшов до російського чемпіонату. І вже навіть змирився з цією ситуацією.

Треба добре грати, показувати якісний футбол. Всім зрозуміло, чому зараз не викликають людей з Росії, але надія вмирає останньою. Але склалася така ситуація, з нею залишається тільки змиритися,

– заявив Ордець в коментарі СЕ.

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Захисник вважає, що українська збірна сильніша за російську, і не відмовився, якби дві збірні зіграли б на Євро-2020.

"По-перше, це означало б, що команди, як мінімум, вийшли з групи. А, по-друге, можливо, матч сприяв би нормалізації відносин", – переконаний Ордець.

Нагадаємо, збірні України та Росії вийшли на Євро-2020. Однак команди розводять на групових етапах під час жеребкування. Відтак обидві збірні можуть зіграти не швидше стадії півфіналу, який відбудеться в Лондоні.