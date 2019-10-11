Збірні України та Литви визначилися з формою на матч

Сьогодні збірна України зіграє матч кваліфікації Євро-2020 проти Литви. Гра відбудеться у Харкові на стадіоні "Металіст".

Перед матчем представники обох команд визначилися з формою, в яких збірні зіграють. Читайте також: Збірна України у двох кроках від Євро-2020: анонс матчу Україна – Литва Збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми, воротар – у салатовому.

Форма збірної України на матч проти Литви Читайте також: Вболівальники з електронними квитками не зможуть потрапити на матч Україна – Литва у Харкові Суперники українців вийдуть на поле ОСК "Металіст" у червоному, ворота – у чорному.

Форма збірної Литви на матч проти України Нагадаємо, матч Україна – Литва розпочнеться о 21:45. Текстова онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.