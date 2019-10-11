Збірні України та Литви визначилися з формою на матч

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Збірна України
Збірна України

Сьогодні збірна України зіграє матч кваліфікації Євро-2020 проти Литви. Гра відбудеться у Харкові на стадіоні "Металіст".

Перед матчем представники обох команд визначилися з формою, в яких збірні зіграють. 

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Збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми, воротар – у салатовому.


Форма збірної України на матч проти Литви

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Суперники українців вийдуть на поле ОСК "Металіст" у червоному, ворота – у чорному.


Форма збірної Литви на матч проти України

Нагадаємо, матч Україна – Литва розпочнеться о 21:45. Текстова онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Україна – Литва
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