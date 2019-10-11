Збірні України та Литви визначилися з формою на матч
Сьогодні збірна України зіграє матч кваліфікації Євро-2020 проти Литви. Гра відбудеться у Харкові на стадіоні "Металіст".
Перед матчем представники обох команд визначилися з формою, в яких збірні зіграють.
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Збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми, воротар – у салатовому.
Форма збірної України на матч проти Литви
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Суперники українців вийдуть на поле ОСК "Металіст" у червоному, ворота – у чорному.
Форма збірної Литви на матч проти України
Нагадаємо, матч Україна – Литва розпочнеться о 21:45. Текстова онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.
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