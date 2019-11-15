Збірна України U-21 відіграла два голи, але все ж поступилася Данії у відборі на Євро-2021

Молодіжна збірна України (U-21) у п'ятницю, 15 листопада, на "Арені-Львів" поступилася одноліткам з Данії у матчі відбору на Євро-2021 – 2:3.

Україна U-21 – Данія U-21 2:3

Голи: Русин, 63, Цитаішвілі, 73 – Андреас Ольсен, 5, 24, Білик, 59 (авт)

Нереалізований пенальті: Шапаренко, 73 (Україна)

Вилучення: Соренсен, 72 (Норвегія)

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Вже у дебюті поєдинку грубої помилки припустився захисник "Шахтаря" Бондар, і атакуючий півзахисник італійської "Болоньї" Ольсен здорово переграв нашого голкіпера Білика в ближньому бою – 0:1.

Не минуло й 20 хвилин, і 7 номер датчан влучним дальнім ударом подвоїв перевагу гостей, які до перерви мали ще кілька класних шансів довести рахунок до розгромного.

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Вже у другому таймі, на 59 хвилині, Данія довела справу до розгрому – Ольсен на правому куті штрафного хитнув Стецькова і точно пробив у дальній кут.

Коли здавалося, що все втрачено, українці увімкнули швидкості та відіграли один м’яч. На 63-й хвилині Вантух зліва увірвався до штрафного данців і прострілив у воротарський на Русина – форварду "Зорі" залишалося лише відправити м’яч у порожні ворота.

Відео голу Русина

Данія почала відверто сушити гру, за що поплатилася на 72-й хвилині, коли спрацювала заміна Ротаня. Під час однієї з атак Цитаішвілі впав перед чужими воротами, арбітр показав червону картку центрбеку гостей та вказав на "позначку" – щоправда, повтор показав, що Гео "намалював"фол. Він же став і рятівником епізоду, адже удар Шапаренка з пенальті парирував Крістенсен – Цитаішвілі ж зіграв на добиванні – 2:3.

Відео голу Цитаішвілі

В українців залишилося три очки після чотирьох зіграних матчів. Тепер шансів на вихід на Євро-2021 залишилось обмаль.