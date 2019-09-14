Збірна України у напруженому матчі програла Нідерландам на Євро-2019 з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу 14-го вересня зазнала першої поразки на чемпіонаті Європи 2019. "Синьо-жовті" поступилися Нідерландам.

Україна – Нідерланди 0:3 (26:28, 27:29, 21:25)

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У першому сеті збірні влаштували гойдалки в рахунку: щоразу змінювався лідер. Українці декілька разів були близькі, щоб виграти партію, проте Нідерланди таки вирвали перемогу.

Другий сет минув за сценарієм першого. Українці в чергове були близькі, щоб виграти партію, але відпустили перемогу.

В останній партії нідерландці не залишили українцям шансів, дотиснувши українську збірну.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 16-го вересня проти Чорногорії. Також українці зіграють проти Польщі та Естонії.