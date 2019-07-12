Збірна України виборола чергову медаль на літній Універсіаді

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Збірна України виборола чергову медаль на Універсіаді
Збірна України виборола чергову медаль на Універсіаді / Denis Tobias

Медальна скарбничка збірної України на літній Універсіаді в Неаполі поповнилася черговою нагородою. Українці вибороли сьому медаль.

Жіноча збірна України зі спортивної ходьби завоювала срібні медалі Універсіади-2019 на дистанції 20 км.

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У складі "синьо-жовтої" команди виступили Олена Собчук, Марія Філюк і Валентина Мирончук.

В індивідуальному заліку за нагороди поборотися не вдалося. Оленка Мізернюк стала шостою, Маша Філюк – сьомою, а Валентина Мирончук – дев'ятою.

Усього в активі української команди вже сім нагород. Поки єдине золото для України здобула Марина Бех-Романчук.

У четвер, 11 липня, баскетболісти збірної України завоювали срібло, програвши у фіналі збірній США.

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Теги: Спорт Новини Спорту Універсіада 2019
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