Збірна України втратила більше, ніж сам Ракіцький, – скандальний український тренер

Тренер-селекціонер "Ростова" Ігор Гамула прокоментував рішення Ярослава Ракіцького завершити кар'єру в збірній України.

Ігор Гамула висловився щодо відходу Ярослава Ракіцького зі збірної України у звичній для себе манері.

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Невиклик Ракицького до збірної України – однозначно політичне рішення. Ярослав міг би принести багато користі збірній України і всьому українського футболу. Ситуація змусила прийняти його таке рішення. Ніхто його засуджувати не буде, це його особисте рішення. Я думаю, що збірна України втратила більше, ніж сам Ракіцький.



Звичайно, все ще може статись, Ракіцький може повернутися. Може завтра в країні зміниться ситуація, не може же щось постійно бути однаковим. Хотілося б, щоб Ракіцький повернувся, тому що він дуже хороший футболіст. Він по-спортивному злий, віддає на полі всі сили, міг би допомогти збірній, яка навіть вже гарантувала собі вихід на Євро-2020,

– зазначив Гамула в коментарі "Спорт день за днем".

До слова, Ігор Гамула тренував "Закарпаття" з 2009-го по 2011 роки.

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Ярослав виступав за Шахтар з 2009-го по 2019 роки, поки не перейшов до російського "Зеніта". З того часу захисника не викликають до складу збірної України, за яку він зіграв 54 матчі та відзначився 4 забитими голами.