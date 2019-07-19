Збірна України з баскетболу перемогла Польщу та залишилась в європейській еліті: відео

Чоловіча збірна України з баскетболу віком до 20 років здобула перемогу в міні-турнірі за 9-16 місця на чемпіонаті Європи, що проходить в Тель-Авіві.

Україна – Польща 76:71 (23:13, 16:11, 19:19, 18:28)

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Команда Валерія Плеханова виграла надважливий матч у команди Польщі, зберігши місце в Дивізіоні А на 2020 рік.

Збірна України провела фірмову для цього турніру першу чверть, відмінно відпрацювавши у захисті. Але на відміну від матчів з Ізраїлем та Францією команда Валерія Плеханова продовжувала домінувати і у другій десятихвилинні.

Неймовірна енергія в захисті змусила поляків припуститись 15 втрат та реалізувати лише 21% кидків з гри у першій половині. У той же час 15 очок Санона та 14 балів від Войналовича за підтримки партнерів допомогли нашій команді піти на велику перерву за 15 очок перерваги. Окремої уваги також заслуговує Грицак, який ще до великої перерви виконав величезний обсяг чорнової роботи, зробивши 3 блок-шоти та зібравши 10 підбирань (5 у нападі).

У першій половині третьої десятихвилинки збірна України продовжила збільшувати перевагу, але вийшовши вперед 52:26, призупинилась у нападі, чим скористався суперник. Польща розпочала операцію "камбек" ще у третій чверті, продовживши її ривком 10:0 у четвертій. На щастя, дуже вчасні 5 очок від Войналовича та Грицака допомогли Україні потушити пожежу, адже суперник був вже на дистанції 5 очок.

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Полякам варто віддати належне, адже вони працювали над своїм поверненням у гру до фінальної сирени, але підопічні Валерія Плеханова, хоч і трохи на нервах, але головне, що зуміли втримати переможну перевагу.

Провівши відмінну першу половину і трохи збавивши оберти у другій, збірна України U-20 перемогла Польщу в першому матчі за 9-16 місця з рахунком 76:71, зберігши за собою місце в Дивізіоні А на наступний рік.

Свій наступний матч збірна України зіграє в суботу, 20 липня, о 18:45 проти переможця пари Чорногорія – Латвія.

Відеоогляд матчу Україна U-20 – Польща U-20