Збірна України з баскетболу поступилася Росії і не вийшла у плей-офф Європейських ігор-2019

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Збірна України з баскетболу 3х3
Збірна України з баскетболу 3х3 / НОК України

Чоловіча збірна України зазнала поразки у третьому матчі групового раунду Європейських ігор, поступившись команді Росії.

Росія – Україна 21:14
Україна: Щепкін, Кожем’якін 3, Липовцев 3, Балабан 2

Тим часом на чемпіонаті світу: Україна вирвала перемогу в Монголії та вийшла у плей-офф чемпіонату світу з баскетболу 3х3

Перша половина зустрічі пройшла в дуже близькій боротьбі, і після п'яти хвилин матчу рахунок був рівним – 11:11.

Однак після цього росіяни пішли у відрив, і різниця в рахунку становила сім очок на користь наших суперників. Команда Тимура Арабаджи спробувала відігратися, але зробити цього не змогла.

Таким чином, збірна України завершила груповий етап з двома перемогами і однією поразкою. Такі ж результати показали команди Росії і Франції. При цьому, Україна обіграла Францію, Франція – Росію, а Росія – Україна. У підсумку, місця в турнірній таблиці визначалися за середньою результативністю за гру.

Варто зазначити, що жіноча збірна з баскетболу 3х3 продовжить представляти Україну на Європейських іграх-2019. У наступних поєдинках наші дівчата зіграють 23 червня проти Іспанії (11:25) та проти Естонії (13:15).

Які правила у грі 3х3?
Команди грають тільки на одній половині майданчика з одним кошиком. Дві команди складаються з трьох гравців та одного на заміні. Команда має на атаку 12 секунд. Перша команда, яка набирає 21 очко або є найкращою після 10 хвилин гри, – перемагає.

Овертайм грається до двох набраних очок, навіть якщо він починається за рахунку 20:20. За дальній кидок – 2 очки, за інші – по одному. Щоб отримати право на атаку після кидка суперників, команда завжди повинна вивести м'яч за дугу. Після забитого м'яча команда, що пропустила негайно продовжує гру з-під кільця, суперники не можуть заважати їй всередині півкола. Кожна команда має один тайм-аут за гру.

Починаючи з 7-го командного всі фоли караються двома штрафними, навіть якщо м'яч зарахований. Починаючи з 10-го командного всі фоли караються двома штрафними плюс володінням суперника (навіть якщо м'яч зарахований). Фоли в нападі не кидаються, незалежно від кількості командних фолів.

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Теги: Новини Спорту Європейські ігри 2019 Збірна України з баскетболу Спорт Баскетбол
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