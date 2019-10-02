Збірна України з баскетболу здобула яскраву перемогу на чемпіонату світу 3х3: відео

Чоловіча збірна України U-23 вдало розпочала чемпіонату світу 3х3 у Китаї. Українці виграли два стартові поєдинки на груповому етапі.

Стартовий матч чоловічої команди проти Киргистану на папері й по факту виглядав розминкою. Українці здобули розгромну перемогу.

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Другий матч проти Катару став справжньою окрасою ігрового дня та зразковою ілюстрацією вольової перемоги. Українці важко вкотилися у гру, а стартові дві хвилини залишилися повністю за їх суперником – 1:5.

Вперше наші хлопці вийшли вперед у матчі лише за 28 секунд до завершення гри. Два дальні влучання поспіль від Мусієнка і хороша робота у захисті нашої команди допомогли дотиснути одного з конкурентів за вихід з групи – 15:13.

Катар – Україна 13:15

Україна: Мусієнко 8, Балабан 6, Ткаченко 1, Руслов 0

Катар – Україна відео кращих моментів матчу

Після двох матчів збірна України має стовідсотковий показник перемог і хороші шанси на вихід з групи. 3-го жовтня у команди Тимура Арабаджи вихідний, натомість у боротьбу включаються ще два суперники по групі збірні Італії та Бразилії з якими Україна зустрінеться 4-го жовтня.