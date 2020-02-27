Збірна України з біатлону перемогла на Чемпіонаті Європи у змішаній естафеті, випередивши росіян

На Чемпіонаті Європи з біатлону в білоруських Раубічах відбулася змішана естафета. Перемогла збірна України.

На цей старт збірна Україна вийшла в такому складі: Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Валя Семеренко не надто вдало стріляла, допустивши два промахи вже на першій стрільбі. Ще один промах вона здійснила на другій стрільбі. Однак завдяки вдалій швидкості вона випередила суперниць та передала естафету першою. Натомість значно краще стріляла Юлія Джима – лише один промах під час першої стрільби, та чиста стрільба під час другої. Та Артем Прима від неї естафету отримав лише другим з відставанням у 9 секунд від Білорусі.

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Прима зумів в боротьбі наздогнати білоруса Антона Смольського – обоє тричі промахнулися під час двох стрільб. Але вища швидкість українця дозволила нам знову вийти в лідери.

Дмитру Підручному протистояв білорус Сергій Бочарніков. Інші збірні на той час були далеко позаду. Дуель двох досвідчених спортсменів закінчилась на користь українця. В останній стрільбі Підручний відстрілявся чисто, натомість його суперник зробив два промахи. А потім використав три запасні патрони, тож відправився на штрафне коло.

Тож Підручний мало не на одинці фінішував з прапором України. Натомість за два інші місця на п'єдесталі розгорілася боротьба між Росією, Норвегією та Білорусією. Перемогли перші дві.

Україна (0+9) +1:11:32,1

Росія (0+9) +32,2

Норвегія (0+3) +33,7



Результати змішаної естафети на Чемпіонаті Європи з біатлону