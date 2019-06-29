Збірна України з футболу прикро поступилася у матчі за третє місце на Європейських іграх

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Збірна України з пляжного футболу
Збірна України з пляжного футболу / Фото з відкритих джерел

Збірна України з пляжного футболу не зуміла завоювати бронзові нагороди на Європейських іграх-2019 в Мінську.

У матчі за 3-є місце команда Євгена Варениці поступилася Швейцарії з рахунком 4:5.

Попередній матч: Збірна України з футболу в напруженому матчі програла Португалії у півфіналі ЄІ-2019

Авторами забитих м'ячів в українській команді стали Ігор Борсук, Костянтин Макєєв і Андрій Борсук, на рахунку якого дубль.

За загальною кількістю ударів українці перевершили швейцарців – 52:44. Але швейцарці частіше били у створ – 15:13.

Що стосується фіналу, то золото виграла збірна Португалії, яка розгромила Іспанію – 8:3.

Нагадаємо, збірна України посіла друге місце за підсумками групового етапу, по черзі обігравши Італію (5:4 пен.) та Іспанію (6:4), але поступившись Росії (1:5).

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Теги: Європейські ігри 2019 Збірна України з футболу Новини Спорту Спорт Футбол
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