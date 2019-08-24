Збірна України з футболу яскравим відео привітала з Днем Незалежності

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Збірна України з футболу
Збірна України з футболу / Фото з відкритих джерел

Гравці національної збірної України з футболу привітали вболівальників з Днем Незалежності.

Відео з привітаннями від представників національної команди опублікував канал УАФ наYouTube.

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На відео гравці розповіли про гордість, яку відчувають, коли одягають жовто-сині кольори, подякували захисникам країни і привітали всіх співвітчизників з Днем Незалежності.

Найближчий матч збірної України відбудеться 7 вересня – команда Андрія Шевченка поїде в гості до Литви в рамках відбору на Євро-2020.

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Найкращі привітання в картинках з Днем Незалежності України
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Теги: День Незалежності Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту
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