Збірна України з футзалу зіграла внічию з Хорватією: відео
У контрольному поєдинку чоловіча збірна України з футзалу зустрічалася з Хорватією. У матчі команди переможця так і не виявили.
Україна – Хорватія 1:1
Голи: Білоцерківець, 16 – Дураш, 2
Цікаво, що "Ураган" вперше у своїй історії виграв Кубок України з футзалу
Хорвати вийшли вперед у Запоріжжі вже на 2 хвилині гри завдяки точному удару Дураша, що дозволило гостям виграти першу половину.
У другому таймі збірна України зуміла зрівняти рахунок. Точний удар на 16 хвилині завдав Білоцерківець, який встановив остаточний рахунок матчу.
Вже у середу, 10 квітня, команди зустрінуться у другому протистоянні, яке такожвідбудеться в Запоріжжі.
Відео голів та огляд матчу Україна – Хорватія
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі