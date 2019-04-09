Збірна України з футзалу зіграла внічию з Хорватією: відео

81 Читать новость на русском
Збірна України зіграла внічию з Хорватією
Збірна України зіграла внічию з Хорватією / Фото з відкритих джерел

У контрольному поєдинку чоловіча збірна України з футзалу зустрічалася з Хорватією. У матчі команди переможця так і не виявили.

Україна – Хорватія 1:1
Голи: Білоцерківець, 16 – Дураш, 2

Цікаво, що "Ураган" вперше у своїй історії виграв Кубок України з футзалу

Хорвати вийшли вперед у Запоріжжі вже на 2 хвилині гри завдяки точному удару Дураша, що дозволило гостям виграти першу половину.

У другому таймі збірна України зуміла зрівняти рахунок. Точний удар на 16 хвилині завдав Білоцерківець, який встановив остаточний рахунок матчу.

Вже у середу, 10 квітня, команди зустрінуться у другому протистоянні, яке такожвідбудеться в Запоріжжі.

Відео голів та огляд матчу Україна – Хорватія

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
На станції метро в Києві сталась масова бійка: відео
сьогодні
6906
Теги: Спорт Футбол Футзал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У яких образах український боксер Денис Берінчик виходить на бій: фото та відео
сьогодні 17:42 У яких образах український боксер Денис Берінчик виходить на бій: фото та відео
435
Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
8 квітня 17:28 Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
Станіслав Безушко 389
"Шахтар" отримав літак у клубних кольорах: фото
сьогодні 17:26 "Шахтар" отримав літак у клубних кольорах: фото
631
Конор МакГрегор вляпався у черговий гучний скандал
сьогодні 14:41 Конор МакГрегор вляпався у черговий гучний скандал
329
Український гросмейстер став віце-чемпіоном світу з шахової кулі
сьогодні 09:01 Український гросмейстер став віце-чемпіоном світу з шахової кулі
288
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук