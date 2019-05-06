Збірна України з хокею дізналася імена суперників на Чемпіонаті світу

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Збірна України з хокею
Збірна України з хокею / iihf.com

Збірна України з хокею доволі неоднозначно виступила на Чемпіонаті світу у Дивізіоні ІВ. Але зберегла прописку, і вже знає, з ким зіграє на наступному чемпіонаті у квітні 2020 року.

Збірна України виступатиме у Дивізіоні ІВ разом із командами Естонії, Японії, Польщі (з якими українці грали й цього року), Сербії (переможець Дивізіону ІІА) та Литви (команда, що вилетіла з Дивізіону ІА).

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Змагання відбудуться наприкінці квітня. Місце проведення буде визначено на щорічному конгресі Міжнародної федерації хокею у Братиславі. Але відомо, що серед претендентів на проведення форуму є Польща.

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Теги: Спорт Новини Спорту Хокей
Джерело: 24 канал
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