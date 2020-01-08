Збірна України з хокею дізналася останнього суперника в боротьбі за путівку на Олімпіаду

З 6-го по 9 лютого 2020 року збірна України почне свою боротьбу за путівку на Олімпійські ігри 2022 року. Третій раунд кваліфікації відбудеться у казахстанському Нур-Султані.

Раніше було відомо, що с українців будуть збірні Казахстану та Польщі, а сьогодні визначився третій учасник групи – ним стала збірна Нідерландів, яка в Барселоні дограла свій перенесений, через проблеми з льодом, матч проти збірної Іспанії і перемогла з рахунком 5:3, пише "Главком".

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У фінальний раунд олімпійського відбору вийде тільки переможець турніру в Казахстані.

Зазначимо, що збірна України лише один раз у своїй історії зуміла пробитися на Олімпійський хокейний турнір. "Синьо-жовті" виступали на Іграх-2002 в американському Солт-Лейк-Сіті.

Примітно, що брати участь у зимовій Олімпіаді 2022 виявили бажання 46 країн, що стало рекордом. Вже точно на Іграх в Китаї виступлять вісім найкращих збірних у рейтингу IIHF за підсумками 2019 року: Канада, Росія, Фінляндія, Швеція, Чехія, США, Німеччина та Швейцарія.

Також автоматично місце на Олімпійському турнірі отримають господарі зі збірної Китаю. Ще три учасники Ігор-2022 визначаться після завершення кваліфікації в серпні 2020 року.