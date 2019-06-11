Збірна України з хокею отримала нового тренера

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Сергій Вітер – головний тренер збірної України з хокею
Сергій Вітер – головний тренер збірної України з хокею / komentator.net

Новим головним тренером збірної України з хокею став Сергій Вітер. Він буде поєднувати цю роботу з роботою у ХК "Донбас".

Саме під керівництвом Вітера збірна України готуватиметься до кваліфікаційних матчів на Олімпійські ігри (6-9 лютого 2020 року в Казахстані). А також зіграє на Чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні IB (26 квітня – 2 травня у Польщі).

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Перший же матч збірна України під керівництво Вітера зіграє 6 листопада 2019 року в Гданську.

Сергій Вітер замінив на цій посаді Андрія Срюбко, з яким "синьо-жовті" виступили на ЧС в дивізіоні IB у 2019 році. Українці зайняли п'яте місце та зберегли прописку в дивізіоні.

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Теги: Спорт Новини Спорту Хокей
Джерело: 24 канал
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