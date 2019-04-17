Збірна України з хокею поступилася у товариському матчі збірній клубів УХЛ
Збірна України мінімально поступилася команді клубів Української хокейної ліги. Товариський матч відбувся у межах підготовки національної команди до чемпіонату світу.
Жовто-сині боротимуться у Дивізіоні 1В за підвищення у класі. А поки ж у Дружківці українська збірна поступилася з рахунком 3:4.
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Представники клубів Української хокейної ліги шокували суперника вже у першому періоді. Сільницький, Ворона і Костіков у стартові 20 хвилин зустрічі зробили рахунок непристойним.
Олександр Костіков
Після відпочинку Бабинець зумів відквитати одну шайбу та на старті заключного періоду Ромащенко знову зробив перевагу в три голи. Під завершення поєдинку Буценко і Чердак упродовж трьох хвилин скоротили відставання до мінімуму.
Володимир Чердак
Однак на більше національної команди не вистачило. Наступні ж два спаринги українська збірна проведе 20 та 21 квітня в Мінську проти чемпіона Білорусі – "Юності".