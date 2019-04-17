Збірна України з хокею поступилася у товариському матчі збірній клубів УХЛ

23 Читать новость на русском

Збірна України мінімально поступилася команді клубів Української хокейної ліги. Товариський матч відбувся у межах підготовки національної команди до чемпіонату світу.

Жовто-сині боротимуться у Дивізіоні 1В за підвищення у класі. А поки ж у Дружківці українська збірна поступилася з рахунком 3:4.

Читайте також: Чемпіонат світу з хокею: що можна очікувати від збірної України

Представники клубів Української хокейної ліги шокували суперника вже у першому періоді. Сільницький, Ворона і Костіков у стартові 20 хвилин зустрічі зробили рахунок непристойним.

Олександр Костіков
Олександр Костіков

Після відпочинку Бабинець зумів відквитати одну шайбу та на старті заключного періоду Ромащенко знову зробив перевагу в три голи. Під завершення поєдинку Буценко і Чердак упродовж трьох хвилин скоротили відставання до мінімуму.

Володимир Чердак
Володимир Чердак

Однак на більше національної команди не вистачило. Наступні ж два спаринги українська збірна проведе 20 та 21 квітня в Мінську проти чемпіона Білорусі – "Юності".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Звільнення Савченко – страшний удар по Луценкові, – експерт
сьогодні
4799
Теги: Спорт Хокей
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Барселона" декласувала "Манчестер Юнайтед": відео
сьогодні 08:20 "Барселона" декласувала "Манчестер Юнайтед": відео
795
Усик може перемагати будь-якого важковаговика, – екс-тренер збірної України з боксу Сосновський
15 квітня 16:02 Усик може перемагати будь-якого важковаговика, – екс-тренер збірної України з боксу Сосновський
Станіслав Безушко 1080
Як замість кондитера стати чотириразовим переможцем Паралімпіади: історія Романа Павлика
16 квітня 18:27 Як замість кондитера стати чотириразовим переможцем Паралімпіади: історія Романа Павлика
Станіслав Безушко 211
Гравець збірної Бразилії здійснив жахливий фол у чемпіонаті Китаю: відео
16 квітня 12:51 Гравець збірної Бразилії здійснив жахливий фол у чемпіонаті Китаю: відео
2478
Для нас, українців, Росія – агресор, – футболіст відверто висловився про війну на Донбасі
16 квітня 11:39 Для нас, українців, Росія – агресор, – футболіст відверто висловився про війну на Донбасі
887
Новини
Більше новин
Залиште відгук