Збірна України з хокею програла Польщі та не зіграє на Олімпіаді-2022

Збірна України програла другий поспіль матч у рамках кваліфікації на Олімпіаду-2022. У Казахстані підопічні Сергія Вітера поступилися Польщі.

Польща – Україна 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

До теми: Збірна України з хокею розгромно поступилася Казахстану у кваліфікації на Олімпіаду-2022

Старт поєдинку для України виявився позитивним. Захисник "Білого Барсу" відкрив рахунок у грі. Та ближче до завершення першого періоду поляки вирівняли рахунок на табло.

У другому періоді Польща вийшла вперед завдяки шайбі Пшигодзкі. Закріпив перевагу номінальних господарів Мажец.

На старті останнього періоду Польща закинула четверту шайбу, зробивши рахунок розгромним. До завершення гри українці пропустили ще дві шайби та програли з розгромним рахунком 6:1.

Напередодні збірна України розгромно програла Казахстану. Українська команда втратила будь-які шанси зіграти на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

До наступного раунду кваліфікації виходить тільки переможець групи H. З двома поразками в пасиві "синьо-жовті" втратили шанси поборотися за першу сходинку.

Останній матч у рамках кваліфікації Україна проведе 9 лютого проти Нідерландів.