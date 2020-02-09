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Збірна України з хокею розгромила Нідерланди в останньому матчі відбору на Олімпіаду-2022

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збірна України / УХЛ

Збірна України з хокею завершила кваліфікацію на Олімпійські ігри 2022 року. У Казахстані в останній грі "синьо-жовті" розгромили збірну Нідерландів.

Нідерланди – Україна 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

До теми: Збірна України з хокею програла Польщі та не зіграє на Олімпіаді-2022

Ближче до завершення першого періоду рахунок у грі відкрив український нападник "Стяуа" Дмитро Німенко.

У другому періоді підопічні Сергія Вітера закріпили успіх, який здобули на початку гри. Спершу форвард "Донбасу" Микита Буценко подвоїв перевагу України.

А в середині другої 20-хвилинки "синьо-жовті" реалізували більшість. Шайбу на свій рахунок записав нападник "Кременчука" Іван Савченко.

Таким чином, збірна України здобула єдину перемогу у відборі до Олімпіади в останньому турі. У групі H "синьо-жовті" розташувалися на третій сходинці, а Нідерланди – четвертій.

Через поразки Казахстану та Польщі українці втратили будь-які шанси пробитися на Олімпійські ігри.

Натомість Казахстан та Польща в очному матчі визначить, хто продовжить боротися за поїздку в Пекін у 2022 році.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей Олімпіада-2022 Новини Спорту
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