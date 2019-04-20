Збірна України з хокею зазнала п'ятої поразки поспіль на чемпіонаті світу

Збірна України з хокею U-18 програла норвежцям свій останній матч чемпіонату світу в Дивізіоні ІA, що проходить у Греноблі (Франція).

Норвегія – Україна 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

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Підопічні Олега Тимченко зазнали п'ятої поразки на світовій першості у французькому Греноблі і в наступному сезоні будуть виступати в Дивізіоні ІВ.

У складі українців шайбами відзначилися Святослав Тимченко (28 хвилина), Богдан Середницький (52); у суперників – Сандер Фроберг (10), Філіп Гранат (39) та Маттіас Гальворсен (60).

Протягом першості підопічні Олега Тимченка взяли одне очко у грі з господарями льоду французами – 1:2 (овертайм), а потім програли данцям – 2:6, Казахстану – 1:6 та Німеччині – 1:13

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