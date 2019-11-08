Збірна України з хокею здобула першу перемогу в новому сезоні

Збірна України провела другий поєдинок на міжнародному турнірі Turkish Airlines Baltic Challenge Cup, обігравши команду Естонії з рахунком 3:2.

Естонія – Україна 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайби на льодовій арені "Тондіраба" у Таллінні в нашій збірній закинули Ілля Коренчук (11 хв), Олексій Янішевський (35), Олександр Боєвих (51).

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Як і в матчі проти Литви, українці пропустили шайбу на самому початку. Але ще в першому періоді підопічні Андрія Срюбка зуміли вирівняти ситуацію. Точним кидком відзначився Коренчук, який від синьої лінії вразив "дев'ятку".

Друга двадцятихвилинка пройшла з великою перевагою господарів майданчика, і голкіперу збірної України Петрову доводилося постійно бути в напрузі. Навіть в меншості естонці були близькі до успіху, загрожуючи воротам збірної України. При такій грі дещо несподіваним став гол у виконанні Янішевського.

У третьому періоді естонці продовжили шукати шляхи до наших воріт, але блискуче на останньому рубежі діяв Петров. А в одній з атак "синьо-жовтих" Бойових збільшив перевагу збірної України. Правда, незабаром Слессаревскі скоротив відставання в рахунку, але українці зуміли зберегти переможний результат.

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Учасники змагань Turkish Airlines Baltic Challenge Cup розділені на дві групи. Тріо А – Литва, Естонія, Україна), тріо В – Казахстан (молодіжний склад), Латвія, Румунія). 10 листопада переможці груп розіграють між собою перше місце. Відбудуться також поєдинок за бронзу та матч аутсайдерів.