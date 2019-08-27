Збірна України з пляжного футболу отримала суперників на Всесвітніх іграх-2019

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Збірна України з пляжного футболу
Збірна України з пляжного футболу / Фото з відкритих джерел

27 серпня у столиці Катару відбулася церемонія жеребкування перших в історії Всесвітніх пляжних ігор, що проходитимуть у цій країні з 12-го по 16 жовтня.

За її підсумками збірна України з пляжного футболу потрапила в групу C і зіграє проти команд Ірану, Парагваю і Сенегалу.

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Збірна України з пляжного футболу отримала право виступити на Іграх за результатами європейської кваліфікації в іспанському Салоу. Наша команда посіла у відбірному турнірі п'яте місце, однак через перенесення змагань із США до Катару воно стало прохідним без додаткових стикових матчів.

Склад усіх груп:

Група А: Бразилія, Швейцарія, ОАЕ, Марокко.

Група В: Італія, Іспанія, Мексика, Соломонові о-ви.

Група С: Іран, Парагвай, Сенегал, Україна.

Група D: Росія, Японія, Уругвай, Сальвадор.

За регламентом турніру дві найкращі команди з кожної групи виходять до чвертьфіналу. Далі вони змагаються за медалі за системою плей-офф.

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Теги: Спорт Футбол
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