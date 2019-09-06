Збірна України з пляжного футболу поступилася італійцям в першому матчі Суперфіналу Євроліги

У своєму першому матчі в Суперфіналі цьогорічної Євроліги збірна України з пляжного футболу програла італійцям. Підопічні Євгена Варениці в стартовому матчі у групі 2 поступилися тогорічному переможцю Євроліги.

Італія – Україна 5:4

Голи: Зурло, 6, 13, 14 , Корозініті, 32 , Пальмачі, 36 – Макеєв, 1 , Щериця, 15 , Войтенко, 22 , Рамаччіотті, 35 ( автогол)

Поєдинок розпочався досить оптимістично для синьо-жовтих. Уже на 16-й секунді Костянтин Макеєв відкрив рахунок. Однак на початку другої 12-хвилинки наша команда вже поступалася – 1:3. Хет-трик Еммануеле Зурло поставив українців у скрутне становище.

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Утім, влучний удар Юрія Щериці відновив надії прихильників збірної України. А ще за сім хвилин Дмитро Войтенко встановив остаточний рахунок другого періоду – 3:3.

У третьому періоді Франческо Корозініті вивів італійців уперед, однак автогол Даріо Рамаччіотті знов зрівняв шанси. На жаль, за чотири секунди до завершення основного часу італійці забили вирішальний м'яч. 4:5 – прикра поразка збірної України.

Попереду на збірну України очікує ще два матчі – 6 вересня проти Португалії та 7 вересня проти Туреччини.