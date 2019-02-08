Збірна України з тенісу не змогла вийти до фіналу Кубка Федерації

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Збірна України з тенісу не вийшла до фіналу Кубка Федерації
Збірна України з тенісу не вийшла до фіналу Кубка Федерації / facebook.com/UkrainianTennisFederation

Збірна України з тенісу не змогла вийти до фіналу Кубка Федерації, хоча й обіграла Естонію. Перше місце в групі В Євро-Африканської зони посіла команда Швеції.

Шведки, яким потрібно було виграти в Болгарії, щоб посісти перше місце, своє протистояння виграли.

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Зокрема, в одиночних протистояннях Юханна Ларссон не мала проблем з Вікторією Томовою, а Мірьям Бьорклунд здолала Ізабеллу Шиникову. Таким чином Швеція виграла протистояння, хоча парний матч ще не зіграно. Шведки виграли всі протистояння, в тому числі проти України й у фіналі зіграють проти Росії.

Українські тенісистки, які спершу здолали Болгарію, а сьогодні завдали поразки Естонії, посіли друге місце.

Поєдинок Катерина Козлова/Надія Кіченок – Саара Орав/Олена Малигіна не має принципового турнірного значення для України. Українські тенісистки впевнено перемогли 6:1; 6:0.

Що таке Кубок Федерації?
Це найбільші міжнародні командні змагання у жіночому тенісі. Організатором турніру є Міжнародна федерація тенісу. У чоловічому турнірі аналогічні змагання називаються Кубок Девіса. Найбільше Кубок вигравала збірна США – 18; десять перемог на рахунку збірної Чехії (включаючи успіхи часів Чехословаччини), а сім – в австралійок.

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Теги: Спорт Теніс
Джерело: 24 Канал
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