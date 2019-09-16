Збірна України з волейболу виграла другий матч на Євро-2019

Збірна України продовжує виступ на Чемпіонаті Європи з волейболу. У третьому матчі українці обіграли збірну Чорногорії.

Українці не надто вдало розпочали матч. Почергово виходячи вперед у рахунку, наші волейболісти "відпустили" суперника, чим чорногорці й скористалися. А наприкінці першого сету просто "дотисли" збірну України.

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Натомість помилку, яка була у першому сеті, українці вже не допустили у другому та третьому сетах. "Синьо-жовті" ще на початках виходили вперед у рахунку, і доводили сети до перемоги.

Та вже у четвертому сеті вони змусили дещо понервувати своїх вболівальників. Збірна Чорногорії зуміла відіграти чотири очки різниці та вийти вперед. Однак українці зібралися та цього разу вирвали перемогу наприкінці, не доводячи справу до п'ятого сету.

Україна – Чорногорія 3:1 (19:25, 25:18, 25:15, 25:19)

Після трьох турів українці мають шість очок у своєму активі. Вони на третьому місці у своїй групі, де разом з ними збірні Польщі, Нідерландів, Чехії, Естонії та Чорногорії. З їх секстету в плей-офф виходять чотири команди. Українці у першому матчі виграли у Чехії, але згодом поступилися Нідерландам.