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Збірна України за секунду до сирени поступилася Північній Македонії на Євро-2020

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Збірна України з гандболу програла Північній Македонії / Фото з відкритих джерел

Збірна України з гандболу програла Північній Македонії (25:26) в першому турі групового раунду попереднього етапу чемпіонату Європи з гандболу.

Україна – Північна Македонія 25:26

Північна Македонія по ходу зустрічі доводила свою перевагу до 5 м’ячів (16:11). Українці змогли у другому таймі скоротити відставання до одного м’яча (24:23).

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Та все ж Північна Македонія зберегла переможний рахунок. Українці пропустили вирішальний м'яч на останній секунді.

У паралельному поєдинку групи В Австрія здолала Чехію в три м'ячі (32:29). Наступний матч збірна України 12 січня зіграє з Австрією. 

Євро-2020 пройде в трьох країнах – Австрії, Норвегії та Швеції. Перший поєдинок відбудеться 9 січня, фінал – 26 січня. Зазначимо, що Україна вперше з 2010 року бере участь у чемпіонату Європи з гандболу.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Гандбол Спорт Новини Спорту
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