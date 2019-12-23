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Збірна України закінчила 2019 рік на 24-у місці – найкращий показник за останні шість років

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Збірна України з футболу / facebook.com/UaNationalFootball

В оновленому рейтингу ФІФА збірна України посідає 24-е місце. Це є п'ятим результатом за всю історію нашої національної команди.

За останні шість років це найвище місце, яке посідала збірна України в рейтингу ФІФА станом на кінець року.

2019 рік збірна України розпочинала на 28-у місці. За рік команда зіграла вісім офіційних матчів та два товариські. У цих іграх підопічні Шевченка здобули сім перемог та ще тричі зіграли внічию. Це вперше наша команда закінчила календарний рік без поразок.

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Рейтинг збірної України у 1993-2019 роках (інфографіка АУФ)

Восьмий раз поспіль наша збірна розпочинає новий рік у топ-50 кращих команд світу. Рекордний результат за підсумками року було зафіксовано у 2006-му, коли збірна України під керівництвом Олега Блохіна опинилася на 13-й сходинці реєстру.

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А в щомісячному рейтингу Україна свого часу навіть була на 11-й позиції (із лютого по травень 2007 року).

Додамо, що наступний свій рейтинг ФІФА оприлюднить 20 лютого 2020 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
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