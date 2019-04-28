Збірна України зазнала прикрої поразки на чемпіонаті світу з хокею: відео

На чемпіонат світу з хокею у Дивізіоні 1В збірна України зіграла перший матч. І поступилася збірній Японії.

Україна – Японія 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Шайби: 04:43 – Хірано (Сато, Терао) – 0:1, 08:16 – Лялька (Міхнов) – 1:1, 12:52 – Сато (Хірано) – 1:2, 17:42 – Саїто (Накаясікі, Сато) – 1:3, 19:46 – Пангелов-Юлдашев – 2:3

Збірна України та Японії ще на старті першого періоду обмінялися шайбами – на кидок Хірано українці відповіли реалізованим моментом Ляльки. Та японці згодом знову вийшли вперед – відзначився Сато.

Оце так: Курйоз сезону в НХЛ: усі чотири переможці дивізіонів вилетіли в першому раунді плей-офф

У другому періоді команди довго не могли закинути шайби. Українці так і не змогли реалізувати гру у більшості. Тож однією зі знакових подій стала травма захисника Данила Скрипеця. Під час атаки суперник вдарив його ключкою в обличчя. Але навіть не отримав за цей штраф. Українець же з закривавленим обличчям покинув майданчик.

Та ще дві шайби команди таки закинули у другому періоді. Спочатку японці закинули третю шайбу. А перед самою перервою українці знову скоротили відставання до одного влучного кидка. Та завдати його за весь третій період команді так і не вдалося.

Watch the Game Highlights from Ukraine vs. Japan, 04/28/2019 pic.twitter.com/D2f7ddMjcb — IIHF (@IIHFHockey) 28 квітня 2019 р.

Україна стартує на чемпіонаті світу з поразки. Наступним суперником "синьо-жовтих" стане збірна Польщі. Матч відбудеться у понеділок, 29 квітня. Також в групі зі збірною України Естонія, Румунія та Нідерланди.