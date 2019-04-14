Збірна України здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з боротьби

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Ленур Теміров
Ленур Теміров / ТелеграфЪ

В останній день чемпіонату Європи з боротьби, збірна України здобула чергову нагороду. Цього разу бронзову медаль виборов Ленур Теміров.

Українець у втішному фіналі у ваговій категорії до 60 кілограмів переміг хорвата Івана Лізатовіча 9:0.

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Ця медаль стала дев'ятою для збірної України. Оксана Лівач (до 50 кг), Ірина Гусяк (до 55 кг), Алла Черкасова (до 68 кг) та Аліна Бережна (до 72 кг) здобули золоті нагороди. Два срібла виграли Тетяна Кіт (до 57 кг) та Лілія Горішна (до 53 кг). Ще дві бронзові нагороди принесли чоловіки – Олександр Хоцянівський (до 125 кг) та Василь Шуптар (до 65 кг).

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Теги: Новини Спорту Вільна боротьба Спорт
Джерело: 24 Канал
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