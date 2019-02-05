Збірна України зіграє два матчі у Львові: названо суперників та дати матчів

Збірна України з футболу проведе відразу два матчі у Львові в рамках відбірного турніру до чемпіонату Європи 2020 року.

Згідно з рішенням Виконкому ФФУ поєдинки відбірного турніру Євро-2020 проти Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня) збірна України проведе у Львові на "Арені Львів".

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Обидві зустрічі розпочнуться о 21.45 за київським часом, інформує сайт ФФУ.

Раніше на заваді проведенню матчу на "Арені Львів" 7-го червня був концерт Олега Винника. Однак в.о. директора "Арени Львів" Юрій Майборода у коментарі сайту 24 каналу спростував цю інформацію.

Стартову ж гру відбору до Євро-2020 українська команда проведе в Лісабоні проти чинних чемпіонів континенту, португальців, 22 березня.

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