Збірна України зіграє у Запоріжжі перший матч відбору на Євробаскет-2021

Чоловіча збірна України з баскетболу перший домашній матч відбору на Євробаскет-2021 проведе у Запоріжжі. У ПС Юність Україна 23 лютого зіграє проти збірної Угорщини.

Гра проти угорської команди стане першим домашнім випробовуванням на чолі національної команди для Айнарса Багатскіса.

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Дебютує на чолі української збірної латвійський фахівець у стартовому виїзному матчі кваліфікації ЧЄ-2021 проти Австрії, який відбудеться 20 лютого.

Третім суперником української збірної у відбірковому квартеті F є чинні чемпіони Європи збірна Словенії.

Для виходу у фінальну частину Євробаскета-2021 нашій команді потрібно посісти перше, друге або третє місце у своїй групі.

Розклад матчів збірної України:

20 лютого 2020

Австрія – Україна

23 лютого 2020

Україна – Угорщина

27 листопада 2020

Словенія – Україна

30 листопада 2020

Україна – Австрія

18 лютого 2021

Угорщина – Україна

21 лютого 2021

Україна – Словенія