Збірна України зіграє у Запоріжжі перший матч відбору на Євробаскет-2021
Чоловіча збірна України з баскетболу перший домашній матч відбору на Євробаскет-2021 проведе у Запоріжжі. У ПС Юність Україна 23 лютого зіграє проти збірної Угорщини.
Гра проти угорської команди стане першим домашнім випробовуванням на чолі національної команди для Айнарса Багатскіса.
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Дебютує на чолі української збірної латвійський фахівець у стартовому виїзному матчі кваліфікації ЧЄ-2021 проти Австрії, який відбудеться 20 лютого.
Третім суперником української збірної у відбірковому квартеті F є чинні чемпіони Європи збірна Словенії.
Для виходу у фінальну частину Євробаскета-2021 нашій команді потрібно посісти перше, друге або третє місце у своїй групі.
Розклад матчів збірної України:
20 лютого 2020
Австрія – Україна
23 лютого 2020
Україна – Угорщина
27 листопада 2020
Словенія – Україна
30 листопада 2020
Україна – Австрія
18 лютого 2021
Угорщина – Україна
21 лютого 2021
Україна – Словенія