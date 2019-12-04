Збірна України зіграє у Запоріжжі перший матч відбору на Євробаскет-2021

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Збірна України зіграє у Запоріжжі перший матч відбору на Євробаскет-2021 / fbu.ua

Чоловіча збірна України з баскетболу перший домашній матч відбору на Євробаскет-2021 проведе у Запоріжжі. У ПС Юність Україна 23 лютого зіграє проти збірної Угорщини.

Гра проти угорської команди стане першим домашнім випробовуванням на чолі національної команди для Айнарса Багатскіса.

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Дебютує на чолі української збірної латвійський фахівець у стартовому виїзному матчі кваліфікації ЧЄ-2021 проти Австрії, який відбудеться 20 лютого.

Третім суперником української збірної у відбірковому квартеті F є чинні чемпіони Європи збірна Словенії.

Для виходу у фінальну частину Євробаскета-2021 нашій команді потрібно посісти перше, друге або третє місце у своїй групі.

Розклад матчів збірної України:

20 лютого 2020

Австрія – Україна

23 лютого 2020

Україна – Угорщина

27 листопада 2020

Словенія – Україна

30 листопада 2020

Україна – Австрія

18 лютого 2021

Угорщина – Україна

21 лютого 2021

Україна – Словенія

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Збірна України з баскетболу
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