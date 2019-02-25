Збірна України зіграє з США, Нігерією та Катаром на чемпіонаті світу

У польській Гдині відбулася процедура жеребкування світової першості 2019 року серед юнацьких збірних U-20. Свого суперника дізналася й українська команда.

Підопічні Олександра Петракова перебували у третьому кошику посіву. Волею жереба наша команда потрапила до групи D.

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Суперниками "синьо-жовтих" стали Катар, Нігерія та США.

За регламентом ЧС-2019 (U-20), до 1/8 фіналу вийдуть по дві найсильніші збірні кожної групи, а також чотири кращі команди з шести, що посядуть треті місця. Далі на претендентів на медалі чекає плей-офф до фінального поєдинку.

Матчі світової першості 2019 року (U-20) у Польщі проходитимуть в шести містах із 23 травня по 15 червня. Фінальний поєдинок відбудеться у Лодзі.



Фото: ffu.ua

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