Збірна Україниз баскетболу опустилася одразу на 10 позицій у рейтингу ФІБА

ФІБА оновила рейтинг чоловічих національних команд. Збірна України, яка не зуміла кваліфікуватися на чемпіонат світу-2019, опустилася на 10 позицій.

Тепер українці займають 29-е місце в світі і 16-е серед європейських команд.

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Нагадаємо, під керівництвом Євгена Мурзіна головна команда країни не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу, який завершився у вересні в Китаї.

Лідером рейтингу залишається збірна США, слідом йде новоспечений чемпіон світу Іспанія. Першу трійку замикає збірна Австралії.

До слова, в липні збірну України очолив латвієць Айнарс Багатскіс, який вже провів з командою перший збір минулого літа.

Варто відзначити прорив Чехії з 24-го місця на 10-е, а також успіх збірної Австралії, яка до чемпіонату світу не входила в десятку найсильніших.