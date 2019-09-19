Збірна Україниз баскетболу опустилася одразу на 10 позицій у рейтингу ФІБА

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Чоловіча збірна України з баскетболу
Чоловіча збірна України з баскетболу / ФБУ

ФІБА оновила рейтинг чоловічих національних команд. Збірна України, яка не зуміла кваліфікуватися на чемпіонат світу-2019, опустилася на 10 позицій.

Тепер українці займають 29-е місце в світі і 16-е серед європейських команд.

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Нагадаємо, під керівництвом Євгена Мурзіна головна команда країни не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу, який завершився у вересні в Китаї.

Лідером рейтингу залишається збірна США, слідом йде новоспечений чемпіон світу Іспанія. Першу трійку замикає збірна Австралії.

До слова, в липні збірну України очолив латвієць Айнарс Багатскіс, який вже провів з командою перший збір минулого літа.

Варто відзначити прорив Чехії з 24-го місця на 10-е, а також успіх збірної Австралії, яка до чемпіонату світу не входила в десятку найсильніших.

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Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
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