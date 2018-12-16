"Зеніт" заявив Ракіцького на матчі плей-офф Ліги Європи

155 Читать новость на русском
Ярослав Ракіцький
Ярослав Ракіцький / ФК "Зеніт"

Пітерський "Зеніт" подав список з гравців, які можуть взяти участь у матчах плей-офф Ліги Європи.

У список "А" увійшли футболісти Ярослав Ракіцький, який в січні перейшов з "Шахтаря" і Олександр Кокорін, який в даний момент відбуває покарання в СІЗО.

Читайте також: Ракіцького прибрали зі списку гравців збірної України: фотофакт

До слова, 29-річний українець ще не дебютував за російський клуб після трансферу з "Шахтаря".

У 1/16 фіналу Ліги Європи пітерський клуб зустрінеться з "Фенербахче", матчі відбудуться 12-го та 21 лютого.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"

  • Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.
  • Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної. А також що пропускав матчі збірної України ніби через травми, але через декілька днів грав за донецький "Шахтар".
  • Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.
  • Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.
  • Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.
  • Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Хто знищував військовий потенціал ЗСУ у 1991 – 2014 роках: підозрюються всі міністри оборони
сьогодні
3656
Теги: Футбол Спорт Ярослав Ракіцький
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
16 грудня 2018 19:43 Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
388
Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
16 грудня 2018 19:07 Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
1030
Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
16 грудня 2018 18:28 Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
4831
Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
16 грудня 2018 17:54 Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
2825
Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
16 грудня 2018 17:20 Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
771
Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
16 грудня 2018 16:23 Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
206
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук