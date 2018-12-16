"Зеніт" заявив Ракіцького на матчі плей-офф Ліги Європи

Пітерський "Зеніт" подав список з гравців, які можуть взяти участь у матчах плей-офф Ліги Європи.

У список "А" увійшли футболісти Ярослав Ракіцький, який в січні перейшов з "Шахтаря" і Олександр Кокорін, який в даний момент відбуває покарання в СІЗО.

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До слова, 29-річний українець ще не дебютував за російський клуб після трансферу з "Шахтаря".

У 1/16 фіналу Ліги Європи пітерський клуб зустрінеться з "Фенербахче", матчі відбудуться 12-го та 21 лютого.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"

Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.

Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної. А також що пропускав матчі збірної України ніби через травми, але через декілька днів грав за донецький "Шахтар".

Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.

Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.

Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.

Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

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