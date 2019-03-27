Згадати все: Футбольні вболівальники у стилі олд-скул

Вважається, що історію організованого фанатського руху в Україні започаткували уболівальники київського "Динамо" у 1980 році. Тоді перші 13 сміливців вирушили в Москву. І саме із фанатами столиці Союзу київські хлопці воювали постійно. Не без підтримки братніх клубів навіть з інших країн, але завжди переможно.

Фанати, хулігани, ультраси – таких слів до середини 70-х років в Радянському союзі навіть і не знали. Хуліганство було поодиноким і частіше спричинене алкоголем, ніж футболом. А з усіх тодішніх розваг, на футбол чи хокей часом можна було потрапити простіше, ніж у кіно.

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Уболівали за команди ледь не всіх видів спорту, які тільки існували в країні серпа і молота. Адже де, як не на стадіоні, можна покричати чи заспівати щось сороміцьке та ще й без страху бути затриманим міліцією.

Похід на стадіон став цілим ритуалом: на трибунах – справжній дрескод з кольорів команди, а вболівальники ще й забезпечують музикальний супровід. Якщо ж команда забила гол, то обов'язок вболівальника – щось підпалити. У пригоді ставали саморобні вибухівки, імпровізовані фаєри. Головне – не перестаратися.

У 80-х ми крали у піонерських організаціях барабани. А навіщо ж вони їм? Нам були потрібніші,

– пригадав Вова Орден, фанат ФК "Динамо".

І не встигли люди озирнутися, як вже стали фанатами. Майже такими, як в Англії, де бійка ультрасів – це буденна справа. Головне, вболівають вони так, наче це – останній матч в їхньому житті.



Фанати футбольного клубу "Динамо"

Перейняли в острівної країни й звичку гастролювати за своєю командою. І в 1980 році тринадцятеро київських фанатів вирушили на перший виїзний матч.

Уважалося, що першість по чисельності та силі фанатського руху тримали московські вболівальники. Але це твердження піддавали сумніву їх одвічні вороги. Київський ультрас – єдині, хто відважився оголосити справжню війну Москві, а саме фанатам "Спартака". Це фактично розділило радянських фанатів на два табори.

Весь фанатський рух Радянського союзу почали поділяти на московський блок та антимосковський – на чолі з "Динамо" (Київ),

– розповів історик та журналіст Едуард Андрющенко.

Антимосковський блок об'єднав три найбільш опозиційних угрупувань ультрасів. Спочатку це були фанати київського "Динамо", "Дніпра" (тодішній Дніпропетровськ) і "Жальгіріса" (Вільнюс).



Бійка фанатів під час матчу "Даугави" (Рига) проти ЦСКА (Москва) у 1985 році

Тріада мала свою блискучу тактику: якщо Динамо грало у Москві, підтримати киян приїжджали ультраси Вільнюса та Дніпра. Адже разом бити супротивника легше.

Як та на кого доносили у Союзі – читайте у матеріалі 24 каналу

Але й фанати "Спартака" не били байдиків: чи то від страху, чи з тактичних міркувань московські ультраси просили допомоги в інших.

Про масштабну бійку київських ультрас з фанатами московського "Спартака" та як вболівальники впливали на долю цілої країни – дивіться у програмі.