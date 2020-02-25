Жеребкування другої частини чемпіонату УПЛ: коли можуть зіграти "Шахтар" та "Динамо"

Відбулося жеребкування другого етапу змагань Favbet Ліги сезону 2019/20 років. В ньому команди будуть поділені на дві шістки. Перші шість команд змагатимуться за чемпіонство та місця в єврокубках, решта клубів – за виживання в УПЛ.

Друга частина чемпіонату розпочнеться матчами 14 березня. До цього команди повинні зіграти решта матчів чемпіонату – три тури, які відбудуться 28 лютого – 1 березня, 3-4 та 7-8 березня.

До слова: "Львів" потрапив у топ-10 найбільш грубих клубів у світі, УПЛ – на 6-у місці серед чемпіонатів

Саме після цього буде сформовано остаточну турнірну таблицю, де і визначаться команди першої та другої шісток. Поки ж точно відомо, що "Шахтар" не втратить перше місце до поділу команд. Також в першій шістці точно зіграють "Динамо", "Зоря", "Десна" та "Олександрія". Натомість "Карпати" втратили можливість пробитися у топ-6. Інші клуби – "Колос", "Маріуполь", "Дніпро-1", "Олімпік", "Львів" та "Ворскла" поборються за одне з місць в першій шістці.

Тож поки лише "Шахтар" знає, коли буде проводити матчі (він під позначкою "Команда 1"). Решта клубів можуть змінити своє місце в турнірній таблиці.

Та варто відзначити, що якщо "Динамо" залишиться на другому місці, то матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться 21 березня в Харкові. У Києві команди зіграють 25 квітня.



Календар матчів УПЛ на другу частину сезону