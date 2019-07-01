Жінка-арбітр з Бразилії кумедно потролила футболіста під час матчу: відео
Рефері Фернанда Коломбо весело пожартувала над одним із гравців під час недавнього поєдинку в рамках бразильської першості.
Після порушення правил дівчина потягнулася як би за "гірчичником", але насправді дістала хустку і змахнула піт з чола.
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30-річна Фернанда Коломбо завершила активну суддівську кар'єру в минулому році, після того як її не покликали працювати на чемпіонаті світу в Росії. З тих пір дівчина заробляє на бразильському телебаченні.
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