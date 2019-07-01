Жінка-арбітр з Бразилії кумедно потролила футболіста під час матчу: відео

Рефері Фернанда Коломбо весело пожартувала над одним із гравців під час недавнього поєдинку в рамках бразильської першості.

Після порушення правил дівчина потягнулася як би за "гірчичником", але насправді дістала хустку і змахнула піт з чола.

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Referee Fernanda Colombo in Brazil is what the world needs now pic.twitter.com/qardYD0ZdZ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 30 июня 2019 г.

30-річна Фернанда Коломбо завершила активну суддівську кар'єру в минулому році, після того як її не покликали працювати на чемпіонаті світу в Росії. З тих пір дівчина заробляє на бразильському телебаченні.